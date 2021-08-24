***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
24.08.2021 18:04
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24.08.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 4,95 TL - 5,17 TL fiyat aralığından 277.000 (İkiyüzyetmişyedibin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 24.08.2021 tarihi itibariyle %48,04 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/08/2021 0 277.000 -277.000 14.687.000 14.410.000 % 48,96 % 48,96 % 48,04 % 48,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960268
BIST
17:561.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:568,4365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0169
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:569,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:56488,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 488,65
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:54
|GESAN
|24,86
|15.471.571
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.371.803
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|29.993.165
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.662.863
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.062
|% 9,99
|
|EDATA
|16,56
|90.957.635
|% -9,95
|
|PENTA
|77,80
|2.680.974
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
|20,80
|6.023.325
|% -6,14
|
|THYAO
|12,84
|1.393.355.148
|% 2,80
|
|GARAN
|9,50
|1.047.750.237
|% -0,52
|
|BRLSM
|12,11
|741.662.863
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,71
|675.293.869
|% 0,52
|
|EREGL
|18,70
|528.436.287
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,57
|374.969.010
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,88
|223.485.223
|% 1,08
|
|GARAN
|9,50
|1.047.750.237
|% -0,52
|
|THYAO
|12,84
|1.393.355.148
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,71
|675.293.869
|% 0,52
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4337
|8,4365
|% 0,20
|
|Euro
|9,9176
|9,9278
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,5323
|11,5901
|% 0,02
|
|Frank
|9,1957
|9,2511
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2376
|2,2488
|% -0,12
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,91
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|1,60
|