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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

06.09.2021 17:56



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.09.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,16 TL-5,21TL fiyat aralığından 350.000 (Üçyüzellibin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.09.2021 tarihi itibariyle %46,87 oranına gerilemiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/09/2021 0 350.000 -350.000 14.410.000 14.060.000 % 48,03 % 48,03 % 46,87 % 46,87




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962077


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KTSKR 87,35 42.625.841 % 9,94  
OYLUM 5,54 31.188.251 % 9,92  
PENTA 101,00 9.880.422 % 9,90  
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15:04 Alış Satış %  
Dolar 8,4619 8,4640 % 0,02  
Euro 10,0291 10,0348 % 0,18  
Sterlin 11,6650 11,7235 % 0,43  
Frank 9,1780 9,2332 % 0,45  
Riyal 2,2476 2,2589 % -0,05  
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15:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 8,04  
Altın Gr. 489 489 2,60  
Cumhuriyet 3.240 3.289 20,00  
Tam 3.225 3.306 19,53  
Yarım 1.559 1.599 9,44  
Çeyrek 782 800 4,72  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 0,29  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,08  
B. Petrol 73,10 73,10 0,50  
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