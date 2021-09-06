***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.09.2021 17:56
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.09.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,16 TL-5,21TL fiyat aralığından 350.000 (Üçyüzellibin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 06.09.2021 tarihi itibariyle %46,87 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/09/2021 0 350.000 -350.000 14.410.000 14.060.000 % 48,03 % 48,03 % 46,87 % 46,87
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962077
BIST
15:041.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:048,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0410,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0181
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:04489,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 489,30
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:04
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4619
|8,4640
|% 0,02
|
|Euro
|10,0291
|10,0348
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6650
|11,7235
|% 0,43
|
|Frank
|9,1780
|9,2332
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|
Seans Raporu
15:04
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15:13AKFGY
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 128, 094 adet işlem
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15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de
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15:11DOBUR
Yüzde 9.11 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 099 adet işlem
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15:10EGEPO
Yüzde 6.22 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 192, 734 adet işlem
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15:09MANAS
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 808 adet işlem