***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.09.2021 18:07
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 16.09.2021 tarihin de AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,85 TL – 6,04 TL fiyat aralığından 550.000 (Beşyüzellibin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ sermayesindeki paylarımız 16.09.2021 tarihi itibariyle %43,62 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/09/2021 0 550.000 -550.000 13.635.000 13.085.000 % 46,45 % 46,45 % 43,62 % 43,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964131
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,94
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0875
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5373
En Düşük
8,4182
18:0510,0313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0686
En Düşük
9,9414
18:05479,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,19
|Açılış
|: 479,87
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
477,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5073
|8,5144
|% 1,04
|
|Euro
|10,0209
|10,0313
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,6858
|11,7444
|% 0,48
|
|Frank
|9,1550
|9,2102
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2616
|2,2730
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-38,50
|
|Altın Gr.
|480
|481
|-5,53
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-0,29
|
Seans Raporu
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