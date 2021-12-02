***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.250.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 394.950B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 29.605.050 7.250.000 24,48906 B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 7.250.000,000 24,16666Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı ile,- Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 37.250.000 TL'ye artırılması ve artırılması planlanan 7.250.000 TL sermayeyi temsil eden payların 6.350.000 TL nominal değerli kısmının Şirketimizin hakim ortağı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmının şirketimizin dolaylı hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Ramazan Burak TELLİ'ye olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında tahsisli olarak ihraç edilmesine,- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %24,16666'sine karşılık gelen 7.250.000 TL sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsada işlem gören statüde olmasına,- Artırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesine ve pay bedellerinin Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİ'nin şirketten olan nakden ve muaccel olan alacaklarından mahsup edilerek tahsiline,- Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuru yapılmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980721BIST