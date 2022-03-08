***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2022 13:48
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.250.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 394.950
B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 29.605.050 7.250.000 24,48906 B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 7.250.000,000 24,16666
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildi
13:492.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,32
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:4914,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1247
|Açılış
|: 14,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:4915,8177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1717
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:49935,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,75
|Açılış
|: 935,39
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:47
|KOZAA
|25,52
|395.275.596
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.722.417
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.323.704
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|172.706.393
|% 9,92
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|CMENT
|26,30
|98.411
|% -7,72
|
|GWIND
|6,09
|49.434.620
|% -7,16
|
|USAK
|1,39
|36.271.653
|% -6,08
|
|SELVA
|17,83
|35.773.668
|% -4,96
|
|DAGHL
|11,60
|726.508
|% -4,21
|
|KRDMD
|15,14
|3.791.132.337
|% 4,78
|
|THYAO
|25,88
|3.176.496.140
|% -0,08
|
|EREGL
|35,26
|1.738.911.186
|% 1,97
|
|KOZAL
|144,60
|1.229.722.417
|% 9,96
|
|GARAN
|11,78
|1.130.790.411
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,14
|3.791.132.337
|% 4,78
|
|YKBNK
|3,67
|579.227.809
|% 0,82
|
|THYAO
|25,88
|3.176.496.140
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,12
|237.206.515
|% 0,95
|
|GARAN
|11,78
|1.130.790.411
|% 0,26
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4913
|14,4995
|% 0,89
|
|Euro
|15,8049
|15,8315
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,9780
|19,0732
|% 1,04
|
|Frank
|15,5635
|15,6572
|% 0,65
|
|Riyal
|3,8528
|3,8721
|% 0,90
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|9,16
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,11
|
|Cumhuriyet
|6.196
|6.289
|158,00
|
|Tam
|6.172
|6.328
|170,52
|
|Yarım
|2.983
|3.061
|82,49
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|41,24
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,39
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,07
|