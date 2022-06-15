***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Arttırımına İlişkin Tescil İşlemi Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.250.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 394.950B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 29.605.050 7.250.000 24,48906 B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 7.250.000,000 24,16666Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 03.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 15.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, esas sözleşme değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037385BIST