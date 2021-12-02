***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.12.2021 18:11
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı kararı ile kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980722
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
18:0513,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,3734
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,8304
En Düşük
13,1456
18:0515,5314
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4674
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,6769
En Düşük
14,9048
18:05777,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 16,28
|Açılış
|: 777,61
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
785,91
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,00
|34.419.644
|% 35,14
|
|ERBOS
|137,50
|204.514.857
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.501.612
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.855.315
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|514.135
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|140.982.072
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.630.840
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.886.666
|% -9,98
|
|KUTPO
|104,90
|257.831.873
|% -9,96
|
|DITAS
|28,20
|19.261.021
|% -9,96
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% -0,87
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,09
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 2,01
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 2,70
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 3,51
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 4,35
|
|TSKB
|1,50
|285.080.991
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6663
|13,6803
|% 2,81
|
|Euro
|15,4852
|15,5314
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,1983
|18,2896
|% 3,37
|
|Frank
|14,8432
|14,9326
|% 3,08
|
|Riyal
|3,6451
|3,6634
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-12,13
|
|Altın Gr.
|776
|777
|15,28
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,34
|
|B. Petrol
|70,03
|70,03
|1,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de