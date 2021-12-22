***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararının 22.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı karar ile güncellenmesine karar verilmiştir. 22.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılıkararı ile kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985424BIST