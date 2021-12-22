***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.12.2021 12:52
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.12.2021 tarih ve 2021/21 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin yönetim kurulu kararının 22.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı karar ile güncellenmesine karar verilmiştir. 22.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı
kararı ile kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985424
BIST
18:051.804
En Yüksek
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|| -87,87
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.896
En Düşük
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18:0512,4810
En Yüksek
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|| -0,0836
|Açılış
|: 12,6800
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|Önceki Kapanış
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12,7919
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|| 1,69
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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735,56
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|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4550
|12,4810
|% -0,67
|
|Euro
|14,1063
|14,1756
|% -0,23
|
|Sterlin
|16,5866
|16,6698
|% 0,10
|
|Frank
|13,4875
|13,5687
|% -0,12
|
|Riyal
|3,3086
|3,3251
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|14,07
|
|Altın Gr.
|722
|722
|1,69
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,13
|0,07
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|1,10
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Seans Raporu
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17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
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17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem