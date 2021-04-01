***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 11:45
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Süresi SÜRESİZ
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay 30.11.2012 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922540
BIST
14:351.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 25,02
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.419
En Düşük
1.399
14:358,1614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0785
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:359,6223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0463
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:35450,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,18
|Açılış
|: 450,14
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,36
BIST En Aktif Hisseler14:33
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.538.209
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.972.578
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|66.869.435
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.564.448
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|55,00
|2.826.622
|% -5,90
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,90
|2.261.284.502
|% 3,14
|
|SASA
|46,50
|688.433.870
|% 3,06
|
|FROTO
|205,40
|669.474.541
|% 6,26
|
|BJKAS
|8,90
|601.767.227
|% 6,84
|
|KOZAL
|119,20
|579.418.656
|% 0,17
|
|GARAN
|6,90
|2.261.284.502
|% 3,14
|
|SKBNK
|1,22
|145.429.859
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,90
|208.951.109
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|129.602.398
|% 2,22
|
|PETKM
|6,00
|458.844.467
|% 4,35
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1597
|8,1671
|% -0,88
|
|Euro
|9,6030
|9,6272
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,2200
|11,2763
|% -0,91
|
|Frank
|8,5974
|8,6492
|% -1,11
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,87
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,05
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|2.976
|3.021
|-4,00
|
|Tam
|2.969
|3.045
|3,66
|
|Yarım
|1.435
|1.473
|1,76
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,04
|