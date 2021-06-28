***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2021 17:25
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 4020000 TRY 67 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944531
BIST
17:551.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -21,83
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
17:558,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0667
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
17:5510,3862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0803
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
17:55497,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,34
|Açılış
|: 497,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ATATP
|26,40
|48.253.028
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.365.577
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.897.455
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.911.166
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.045.361
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.136.823
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|12.023.159
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.060.627
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|GARAN
|8,13
|1.017.091.261
|% -0,85
|
|THYAO
|13,87
|886.285.111
|% -2,87
|
|EKGYO
|1,94
|857.670.107
|% -5,37
|
|SASA
|28,80
|563.617.307
|% -1,77
|
|KRDMD
|6,60
|483.457.625
|% -3,08
|
|EKGYO
|1,94
|857.670.107
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|416.022.278
|% -2,26
|
|GARAN
|8,13
|1.017.091.261
|% -0,85
|
|AKBNK
|5,31
|411.547.792
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,07
|78.386.258
|% -2,73
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6939
|8,6986
|% -0,75
|
|Euro
|10,3835
|10,3886
|% -0,74
|
|Sterlin
|12,0556
|12,1160
|% -0,63
|
|Frank
|9,4262
|9,4830
|% -0,95
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% -0,78
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,96
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,68
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS