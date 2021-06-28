***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 4020000 TRY 67 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944531BIST