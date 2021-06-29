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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2021 11:10



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ramazan BURAK TELLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ALSANCAK SAĞLIK HİZ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet 50.62 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
BALKAN AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 19.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beha Sigorta Acenteliği Hiz. A.Ş. - Yönetim Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
TURAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 28.06.2021 İcrada Görevli Değil Yok Mali MÜşavirlik Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
MURAT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavirlik Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
FERAMUS YANCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.06.2021 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0.4 B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ramazan BURAK TELLİ Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanlığı - Genel Müdür Alsancak Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş. - Yönetim




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944729


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