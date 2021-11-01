***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.11.2021 18:29
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 4020000 TRY 67 Bağlı Ortaklık
MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş. TURİZM 12000000 8000000 TRY 66,67 Bağlı Ortaklık
GLR RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İNNO RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 3500000 1750000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 600000 300000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973590
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0677
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0636
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05548,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,83
|Açılış
|: 548,20
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|2,20
|20.642.312
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|83.215.163
|% 10,00
|
|OSMEN
|26,62
|6.369.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|28.533.286
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5184
|9,5219
|% -0,71
|
|Euro
|11,0395
|11,0503
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,9778
|13,0429
|% -0,77
|
|Frank
|10,4038
|10,4665
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5301
|2,5428
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,53
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN