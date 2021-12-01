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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2021 18:15
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 12000000 12000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 4020000 TRY 67 Bağlı Ortaklık
MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş. TURİZM 12000000 8000000 TRY 66,67 Bağlı Ortaklık
GLR RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İNNO RESTORAN TURİZM İŞLETMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TURİZM 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 3500000 1750000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 600000 300000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980550


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3154 13,3185 % -2,58  
Euro 14,9120 15,0952 % -2,78  
Sterlin 17,7113 17,8001 % -2,28  
Frank 14,4451 14,5321 % -2,59  
Riyal 3,5441 3,5618 % -2,43  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.785 1.785 13,63  
Altın Gr. 763 763 -15,60  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,52 22,54 -0,26  
Gümüş Gr. 9,68 9,69 -0,33  
B. Petrol 71,78 71,78 2,55  
Seans Raporu 18:05
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