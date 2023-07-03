Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.07.2023 14:09
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ramazan BURAK TELLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ALSANCAK SAĞLIK HİZ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı / AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet 50.62 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
TURAN KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 28.06.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mali MÜşavirlik Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği.
MURAT KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mali Müşavirlik Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı.
FERAMUS YANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 28.06.2021 İcrada Görevli Yok Yok Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok
SANLI BAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 29.05.2023 İcrada Görevli Değil Yok Avukatlık Hayır 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163525


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.015
Değişim :  4,45% |  256,18
Açılış :  5.867  
Önceki Kapanış :  5.759  
En Düşük
5.867 En Yüksek
6.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 14,85 100.907.933 % 10,00  
FORTE 31,02 254.822.246 % 10,00  
BRYAT 1.510,60 406.048.373 % 10,00  
ARASE 48,08 80.712.953 % 10,00  
DERIM 13,75 46.458.001 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9212 25,9676 % 0,31  
Euro 28,2576 28,2981 % 0,59  
Sterlin 32,8257 32,9903 % 0,18  
Frank 28,8314 29,0051 % 0,10  
Riyal 6,8980 6,9326 % 0,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 2,18  
Altın Gr. 1.599 1.600 1,68  
Cumhuriyet 10.716 10.878 29,00  
Tam 10.655 10.943 29,86  
Yarım 5.140 5.303 -21,00  
Çeyrek 2.578 2.652 -10,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,90 0,11  
Gümüş Gr. 19,04 19,06 0,09  
B. Petrol 74,69 74,69 -0,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru