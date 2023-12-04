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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2023 13:37
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 12000000 12000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 6000000 6000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş. TURİZM 12000000 8000000 TRY 66,67 Bağlı Ortaklık
ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 3500000 1750000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURİZM 600000 300000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GERİ DÖNÜŞÜM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
AVREN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ENERJİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ARONYA BİTKİ VE TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ TARIM 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NOYAN DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ PAZARLAMA 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221940


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 1.958,00 75.773.705 % 10,00  
GLCVY 43,16 68.623.058 % 9,99  
OZSUB 33,26 126.061.388 % 9,99  
EKOS 39,92 806.272.703 % 9,97  
HUBVC 11,14 110.735.447 % 9,97  
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Dolar 28,9246 28,9291 % 0,16  
Euro 31,2445 31,2566 % 0,13  
Sterlin 36,3504 36,5327 % 0,25  
Frank 32,9925 33,1913 % 0,39  
Riyal 7,6915 7,7300 % 0,19  
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16:51 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,21 24,24 % 0,66  
Platin 906,86 908,45 % 0,66  
Paladyum 954,95 962,19 % 0,66  
Brent Pet. 76,31 76,31 % 0,66  
Altın Ons 2.031,29 2.031,56 % 0,66  
Seans Raporu 16:51
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