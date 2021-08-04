***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.08.2021 19:54
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2021
Karar Sayısı
2021/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 04.08.2021
KARAR SAYISI : 2021/13
Söz konusu finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı ve tarih itibariyle yanıltıcı olmaması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyetlerle birlikte, Ortaklığımızın finansal durumu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Ramazan Burak TELLİ - Yön. Kur. Başkanı
Balkan AKBAŞ - Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Feramus YANCI - Yön. Kur. Üyesi
Murat KAYA - Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
Turan KAYA - Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954853
BIST