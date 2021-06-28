***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca 28 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilenMurat KAYA'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Turan KAYA'nın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,Murat KAYA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Turan KAYA'nın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,Murat KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Turan KAYA ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yıldırım KILLAN'nın ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesinekarar verilmiştir.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944526BIST