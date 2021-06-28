Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.06.2021 17:15



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzca 28 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen
Murat KAYA'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Turan KAYA'nın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
Murat KAYA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Turan KAYA'nın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Murat KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Turan KAYA ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yıldırım KILLAN'nın ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine
karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944526


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.373
Değişim :  -1,34% |  -18,61
Açılış :  1.395  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.368
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 26,40 48.496.304 % 10,00  
TKURU 246,40 6.412.886 % 10,00  
OZBAL 15,07 146.736.633 % 10,00  
TACTR 31,90 1.196.027 % 10,00  
YAPRK 35,48 3.017.641 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6874 8,6937 % -0,81  
Euro 10,3687 10,3813 % -0,81  
Sterlin 12,0348 12,0952 % -0,80  
Frank 9,4195 9,4762 % -1,02  
Riyal 2,3096 2,3212 % -0,87  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 497 497 -5,00  
Cumhuriyet 3.306 3.356 -19,00  
Tam 3.289 3.374 -17,87  
Yarım 1.590 1.632 -8,64  
Çeyrek 797 816 -4,33  
Gümüş.Ons 26,11 26,15 0,03  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru