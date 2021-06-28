***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.06.2021 17:15
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 28 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen
Murat KAYA'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Turan KAYA'nın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
Murat KAYA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Turan KAYA'nın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Murat KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Turan KAYA ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yıldırım KILLAN'nın ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine
karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944526
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0706
|Açılış
|: 75,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 75,3600
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0852
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4100
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:057,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,06
|Açılış
|: 7,30
|
|Önceki Kapanış
|: 7,36
|
7,38
En Düşük
7,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|182.463
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6874
|8,6937
|% -0,81
|
|Euro
|10,3687
|10,3813
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,0348
|12,0952
|% -0,80
|
|Frank
|9,4195
|9,4762
|% -1,02
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,00
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS