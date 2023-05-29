***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.05.2023 15:39
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzca 29 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen
Murat KAYA'nın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Turan KAYA'nın ise Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
Murat KAYA'nın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Turan KAYA'nın ise Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Murat KAYA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Turan KAYA ile şirketimizin Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yıldırım KILLAN'nın ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine
karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154345
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1293
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1945
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.256,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.256,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0907
|20,0955
|% 0,65
|
|Euro
|21,5558
|21,5715
|% 0,91
|
|Sterlin
|24,7641
|24,8883
|% 0,76
|
|Frank
|22,1482
|22,2816
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3431
|5,3699
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.367
|4.549
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.190
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,97
|14,99
|0,00
|
|B. Petrol
|77,08
|77,08
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
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17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem