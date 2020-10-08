***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2020 10:03
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879632
BIST
11:181.148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,88
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:187,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0596
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:189,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0793
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3557
En Düşük
9,2582
11:18482,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,22
|Açılış
|: 482,84
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:18
|DYOBY
|13,20
|9.288.510
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|17.704.025
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.278.094
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.493
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|408.248
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.566.391
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,74
|639.052.718
|% 0,75
|
|ASELS
|18,12
|464.990.797
|% -2,37
|
|TKNSA
|9,24
|316.019.998
|% -5,13
|
|GARAN
|6,97
|288.197.702
|% -0,57
|
|ODAS
|3,19
|241.046.833
|% -1,24
|
|SISE
|6,74
|639.052.718
|% 0,75
|
|ODAS
|3,19
|241.046.833
|% -1,24
|
|YGYO
|1,18
|86.923.210
|% 7,27
|
|SKBNK
|1,68
|109.601.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|150.568.130
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9343
|7,9414
|% 0,76
|
|Euro
|9,3445
|9,3557
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,2594
|10,3108
|% 1,02
|
|Frank
|8,6197
|8,6717
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 0,67
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,47
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,63
|
Seans Raporu
11:18
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11:29METRO
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 214, 304 adet işlem
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11:28TKNSA
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 797, 381 adet işlem
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11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, EKGYO, TTKOM
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11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 94 kaybederek (% -0.37 ) 1, 048
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11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRZMA, DAGHL, BRKO, DENCM, EMNIS, IDGYO, ATSYH, KERVN, YYAPI, BALAT