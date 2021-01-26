***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:50
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904378
BIST
12:081.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,16
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.540
En Düşük
1.517
12:087,3891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0155
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:088,9675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0323
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:08440,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,42
|Açılış
|: 440,37
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SANKO
|11,44
|22.701.007
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.472.340
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.249.089
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.459.847
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.160.461
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.574.831
|% -9,99
|
|GARAN
|9,61
|949.661.382
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,51
|905.561.578
|% 1,62
|
|KARSN
|5,45
|640.074.118
|% 4,81
|
|KOZAL
|120,60
|548.527.334
|% -0,66
|
|ODAS
|4,00
|385.702.842
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,51
|905.561.578
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,52
|312.212.162
|% -1,94
|
|TSKB
|1,95
|360.094.579
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,55
|209.647.238
|% -1,27
|
|KARSN
|5,45
|640.074.118
|% 4,81
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3866
|7,3891
|% -0,21
|
|Euro
|8,9617
|8,9675
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0473
|10,0977
|% -0,43
|
|Frank
|8,2779
|8,3277
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% -0,25
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,57
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-12,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-16,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-7,78
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,01
|