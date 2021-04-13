***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 11:11
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927228
BIST
12:291.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,28
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:298,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:299,7118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0049
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
12:29453,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,73
|Açılış
|: 453,32
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MTRKS
|49,56
|5.427.712
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|864.743
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.694.438
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.720.423
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.440.287
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.348.143
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|24.999.934
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,85
|347.158
|% -9,85
|
|EREGL
|16,70
|453.920.725
|% 1,83
|
|FENER
|33,92
|424.473.888
|% 8,37
|
|KOZAL
|112,20
|326.944.327
|% 0,27
|
|GARAN
|6,61
|322.581.237
|% -0,15
|
|NTGAZ
|13,74
|293.407.575
|% -7,66
|
|EKGYO
|1,76
|259.811.656
|% -3,30
|
|TSKB
|1,28
|177.947.598
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,03
|175.613.273
|% -1,93
|
|GSRAY
|3,62
|179.552.301
|% 2,26
|
|IHLAS
|0,63
|31.486.150
|% -1,56
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1512
|8,1528
|% 0,04
|
|Euro
|9,7032
|9,7101
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,1840
|11,2401
|% 0,15
|
|Frank
|8,7805
|8,8334
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1673
|2,1782
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,16
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.046
|-6,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|-1,75
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|-0,85
|
|Çeyrek
|725
|742
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,44
|