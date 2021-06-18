***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 14:50
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943040
BIST
17:431.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -19,82
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.391
17:438,7217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:4310,3422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0553
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:43498,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,72
|Açılış
|: 498,86
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:43
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.317.864
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.924.892
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.701.052
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.107.773
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|ATATP
|23,74
|48.554.038
|% -5,64
|
|THYAO
|14,52
|1.399.562.905
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,06
|962.945.943
|% -2,83
|
|GARAN
|8,18
|793.578.914
|% -0,12
|
|EREGL
|18,00
|669.959.038
|% -3,79
|
|KRDMD
|6,85
|527.532.623
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,06
|962.945.943
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,16
|332.906.222
|% -0,46
|
|GARAN
|8,18
|793.578.914
|% -0,12
|
|THYAO
|14,52
|1.399.562.905
|% -0,95
|
|IHLGM
|1,17
|98.853.827
|% -3,31
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7202
|8,7217
|% 0,03
|
|Euro
|10,3340
|10,3422
|% -0,53
|
|Sterlin
|12,0173
|12,0776
|% -0,73
|
|Frank
|9,4311
|9,4880
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3178
|2,3295
|% -0,01
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|3,97
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,44
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Seans Raporu
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