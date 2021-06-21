***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 12:50
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943336
BIST
15:291.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:298,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:2910,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0796
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:29502,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,58
|Açılış
|: 502,25
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:29
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.053.910
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,68
|11.793.327
|% 9,87
|
|VAKFN
|9,53
|124.170.223
|% 9,04
|
|METUR
|6,39
|63.611.093
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.222.603
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,50
|1.120.756.484
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.365.306
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|494.104.632
|% 1,94
|
|EREGL
|18,00
|419.281.158
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,78
|411.533.042
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,10
|494.104.632
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|248.979.442
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|1.120.756.484
|% -0,28
|
|GARAN
|8,10
|552.365.306
|% -0,74
|
|TSKB
|1,28
|84.418.848
|% -2,29
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7809
|8,7825
|% 0,52
|
|Euro
|10,4414
|10,4474
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1617
|12,2227
|% 1,11
|
|Frank
|9,5047
|9,5620
|% 0,79
|
|Riyal
|2,3379
|2,3496
|% 0,65
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|34,88
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|16,88
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,05
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Seans Raporu
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