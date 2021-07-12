***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 10:46
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950144
BIST
13:311.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
13:318,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0176
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
13:3110,2449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0477
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2310
13:31499,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,56
|Açılış
|: 500,10
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,62
BIST En Aktif Hisseler13:31
|VBTYZ
|13,72
|44.892.704
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.688.018
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.408.830
|% 9,73
|
|IDGYO
|1,95
|17.919.192
|% 8,94
|
|ERBOS
|143,80
|108.709.651
|% 7,47
|
|AVHOL
|5,33
|9.733.951
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.868.646
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,74
|9.235.131
|% -9,48
|
|MARKA
|4,28
|680.055
|% -8,55
|
|KGYO
|5,49
|5.526.280
|% -7,73
|
|GARAN
|8,69
|664.461.103
|% 1,88
|
|KRDMD
|7,28
|373.328.591
|% 0,83
|
|THYAO
|13,45
|344.580.801
|% -0,88
|
|PETKM
|5,44
|334.342.408
|% 0,00
|
|EREGL
|18,40
|300.548.203
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,29
|206.494.644
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,08
|86.859.806
|% -1,82
|
|GARAN
|8,69
|664.461.103
|% 1,88
|
|PETKM
|5,44
|334.342.408
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,28
|373.328.591
|% 0,83
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6383
|8,6405
|% -0,20
|
|Euro
|10,2406
|10,2449
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,9284
|11,9882
|% -0,59
|
|Frank
|9,3986
|9,4552
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2973
|2,3089
|% -0,18
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-7,98
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-22,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-22,91
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-11,08
|
|Çeyrek
|799
|817
|-5,54
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,39
|74,39
|-1,16
|