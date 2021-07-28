***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 10:14
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952197
BIST
11:321.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:328,5600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:3210,1417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0195
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:32495,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 495,61
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:32
|KATMR
|3,19
|49.023.988
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.812.976
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.617.640
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|20.719.267
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.846.022
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|70.841.628
|% -9,91
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|AVOD
|5,12
|2.766.013
|% -3,40
|
|AVHOL
|5,59
|8.971.529
|% -3,12
|
|GARAN
|8,23
|260.300.500
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,53
|203.644.129
|% 0,53
|
|THYAO
|12,56
|196.394.056
|% 0,08
|
|PETKM
|5,55
|192.471.760
|% -0,54
|
|EREGL
|18,69
|181.525.397
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,29
|159.173.865
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|98.333.917
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|192.471.760
|% -0,54
|
|GARAN
|8,23
|260.300.500
|% 0,37
|
|KARSN
|4,00
|125.324.336
|% 1,27
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5570
|8,5600
|% 0,01
|
|Euro
|10,1138
|10,1417
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8361
|11,8955
|% -0,07
|
|Frank
|9,3155
|9,3716
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% -0,02
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,87
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|
Seans Raporu
11:32
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11:46ETYAT
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