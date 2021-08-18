***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 15:21
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958973
BIST
15:431.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:438,5289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:439,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:43490,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,87
|Açılış
|: 490,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:43
|PENTA
|90,30
|14.627.632
|% 16,82
|
|DMSAS
|7,95
|84.345.616
|% 15,72
|
|KTSKR
|53,00
|88.570.082
|% 13,64
|
|DOBUR
|23,10
|2.265.194
|% 13,35
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|BRYAT
|375,50
|81.520.119
|% -9,63
|
|VAKKO
|10,58
|35.520.197
|% -7,11
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.251.878
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,27
|627.175.690
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,78
|468.715.067
|% -3,23
|
|SISE
|8,72
|447.767.435
|% 1,16
|
|THYAO
|12,26
|435.389.732
|% 0,08
|
|EREGL
|18,61
|402.041.282
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,85
|341.757.513
|% 0,54
|
|ODAS
|1,41
|142.623.310
|% 4,44
|
|YKBNK
|2,55
|199.083.293
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|627.175.690
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,78
|468.715.067
|% -3,23
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5289
|% 0,96
|
|Euro
|9,9901
|9,9969
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,6041
|11,6623
|% 0,15
|
|Frank
|9,2452
|9,3009
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2610
|2,2724
|% 0,66
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-0,84
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.314
|15,92
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|7,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,32
|66,32
|-1,91
|
Seans Raporu
15:43
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15:56XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 8, 090.00 milyon TL de
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15:55ATEKS
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 796 adet işlem
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15:54ALARK
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 740, 089 adet işlem
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15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 84 kaybederek (% -0.85 ) 1, 271
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15:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, DAGI, UFUK, PENTA