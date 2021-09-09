***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:34
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962954
BIST
14:561.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.445
En Düşük
1.428
14:568,4614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:5610,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:56489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,33
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ORCAY
|14,33
|158.803.282
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.868.890
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.620.687
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.186.810
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.779.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,48
|25.155.307
|% -4,50
|
|TGSAS
|19,24
|49.632.536
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.103.099.782
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,53
|527.702.501
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,31
|368.378.902
|% 0,69
|
|THYAO
|12,45
|364.432.094
|% 0,24
|
|HALKB
|4,76
|306.935.179
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|527.702.501
|% 0,00
|
|GARAN
|9,48
|1.103.099.782
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|306.935.179
|% 1,93
|
|ODAS
|1,48
|76.220.929
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,60
|30.427.828
|% -1,64
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4592
|8,4614
|% -0,01
|
|Euro
|10,0239
|10,0365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6574
|11,7159
|% 0,36
|
|Frank
|9,1766
|9,2319
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% -0,09
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.227
|3.308
|21,48
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|10,39
|
|Çeyrek
|782
|800
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|0,35
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de
-
15:11DOBUR
Yüzde 9.11 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 099 adet işlem
-
15:10EGEPO
Yüzde 6.22 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 192, 734 adet işlem
-
15:09MANAS
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 808 adet işlem
-
15:08VBTYZ
Yüzde 5.72 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 409 adet işlem