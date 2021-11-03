***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:54
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974180
BIST
14:171.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,41
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:179,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0698
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:1711,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0963
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:17555,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,12
|Açılış
|: 555,18
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:15
|IHAAS
|5,06
|27.352.225
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.446.295
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|78.641.586
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,45
|40.633.461
|% 9,39
|
|PRKAB
|24,36
|161.025.426
|% 8,46
|
|CANTE
|12,92
|98.474.027
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.131.567
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|66.624.476
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.676.679
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.127.631
|% -9,95
|
|GARAN
|10,18
|2.890.462.478
|% 0,20
|
|THYAO
|15,43
|1.390.481.801
|% -0,39
|
|SISE
|8,75
|956.575.356
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,10
|865.209.582
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,80
|777.287.565
|% -1,06
|
|EKGYO
|1,96
|663.005.040
|% -3,45
|
|GARAN
|10,18
|2.890.462.478
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,80
|777.287.565
|% -1,06
|
|TSKB
|1,38
|261.674.039
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,10
|865.209.582
|% -5,03
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6763
|9,6804
|% 0,81
|
|Euro
|11,2194
|11,2252
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,1518
|13,2177
|% 0,89
|
|Frank
|10,5856
|10,6494
|% 1,23
|
|Riyal
|2,5728
|2,5857
|% 0,80
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,49
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.673
|3.728
|42,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|40,52
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|19,60
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|-1,83
|