***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:31
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002320
BIST
12:512.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:5113,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0322
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6305
En Düşük
13,5639
12:5115,5045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0234
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:51827,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 9,23
|Açılış
|: 827,73
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:49
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.345.868
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.421.805
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,02
|50.114.798
|% 8,82
|
|PKENT
|640,80
|1.350.806
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|20.707.845
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,24
|7.800.258
|% -8,10
|
|THYAO
|29,76
|3.653.568.623
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,83
|1.022.147.320
|% -0,34
|
|TUPRS
|194,30
|779.087.809
|% -0,66
|
|EREGL
|28,52
|730.739.477
|% 1,21
|
|TAVHL
|40,46
|528.626.053
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,04
|517.481.247
|% 0,75
|
|THYAO
|29,76
|3.653.568.623
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,83
|1.022.147.320
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|190.852.447
|% -0,85
|
|PETKM
|8,22
|406.571.028
|% -0,36
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6198
|13,6325
|% 0,26
|
|Euro
|15,4974
|15,5119
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,4839
|18,5766
|% 0,31
|
|Frank
|14,7327
|14,8214
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6206
|3,6388
|% 0,23
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|15,51
|
|Altın Gr.
|828
|828
|9,60
|
|Cumhuriyet
|5.498
|5.581
|86,00
|
|Tam
|5.471
|5.607
|84,39
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,82
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,41
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,09
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|-1,06
|