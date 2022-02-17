***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 12:22
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002350
BIST
12:222.035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -6,20
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:2213,6177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0208
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
12:2215,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:22826,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 8,49
|Açılış
|: 826,98
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:20
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.300.290
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.397.462
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,02
|46.905.936
|% 8,82
|
|PKENT
|640,80
|1.065.650
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|17.781.135
|% -9,82
|
|INTEM
|80,50
|12.987.119
|% -8,21
|
|THYAO
|29,84
|3.267.707.912
|% 0,81
|
|KRDMD
|11,82
|912.907.917
|% -0,42
|
|TUPRS
|193,80
|713.535.690
|% -0,92
|
|EREGL
|28,32
|598.506.407
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,05
|491.038.994
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|491.038.994
|% 1,00
|
|THYAO
|29,84
|3.267.707.912
|% 0,81
|
|KRDMD
|11,82
|912.907.917
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,33
|160.900.879
|% -1,27
|
|ODAS
|1,30
|57.957.854
|% -0,76
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6144
|13,6196
|% 0,17
|
|Euro
|15,4834
|15,4993
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,4395
|18,5319
|% 0,07
|
|Frank
|14,7131
|14,8017
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6180
|3,6362
|% 0,16
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|16,94
|
|Altın Gr.
|825
|826
|7,06
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.570
|75,00
|
|Tam
|5.457
|5.593
|70,31
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,01
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|