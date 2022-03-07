***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:57
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007721
BIST
12:111.983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:1114,3455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1313
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:1115,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:11919,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 20,41
|Açılış
|: 919,65
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:11
|PETUN
|24,26
|47.596.440
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|119.514.109
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|SELVA
|18,65
|14.229.401
|% 9,32
|
|KONTR
|150,10
|155.125.354
|% 8,69
|
|USAK
|1,48
|60.587.473
|% -9,76
|
|AVHOL
|5,41
|5.343.594
|% -9,23
|
|GWIND
|6,67
|33.877.190
|% -8,38
|
|SANEL
|8,17
|1.598.517
|% -8,20
|
|EUHOL
|3,00
|8.183.780
|% -7,12
|
|KRDMD
|13,77
|1.543.148.379
|% 1,85
|
|EREGL
|34,42
|1.000.430.811
|% 1,24
|
|THYAO
|24,76
|815.452.621
|% -2,13
|
|GARAN
|11,77
|808.249.006
|% -0,68
|
|KOZAL
|132,70
|668.216.743
|% 3,11
|
|ODAS
|1,36
|202.985.092
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,77
|1.543.148.379
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,05
|190.741.351
|% 0,49
|
|PETKM
|8,16
|556.840.905
|% 2,00
|
|GARAN
|11,77
|808.249.006
|% -0,68
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3346
|14,3455
|% 0,92
|
|Euro
|15,5914
|15,6182
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,8180
|18,9124
|% 0,22
|
|Frank
|15,4599
|15,5530
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8075
|3,8266
|% 0,80
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|29,22
|
|Altın Gr.
|917
|917
|18,13
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|128,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|122,31
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|59,16
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|29,58
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,22
|
|B. Petrol
|127
|127
|8,51
|