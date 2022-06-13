***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 10:06
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036853
BIST
10:002.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,18
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.540
En Düşük
2.535
10:0017,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1594
|Açılış
|: 17,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9900
|
17,2801
En Düşük
17,1621
10:0018,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1192
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,9447
10:001.033,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.033,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.030,33
BIST En Aktif Hisseler10:00
|AKFGY
|2,21
|61.058.045
|% 0,91
|
|BRLSM
|8,40
|5.235.590
|% 0,53
|
|GRNYO
|2,27
|373.802
|% 0,47
|
|ALKIM
|22,50
|174.803
|% 0,45
|
|AKMGY
|42,54
|4.169
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|ADESE
|0,74
|17.274.656
|% -1,33
|
|HALKB
|5,61
|577.064.730
|% -1,06
|
|ASELS
|23,06
|5.473.631
|% -0,77
|
|AKSA
|60,95
|672.899
|% -0,49
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% 0,00
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,68
|1.655.446.505
|% -1,47
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 0,00
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2620
|17,2698
|% 0,93
|
|Euro
|18,1048
|18,1308
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,1029
|21,2087
|% 0,46
|
|Frank
|17,3484
|17,4529
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5874
|4,6105
|% 0,88
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-7,49
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,35
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,17
|