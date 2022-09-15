***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:28
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063356
BIST
16:263.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -54,36
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:2618,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:2618,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0808
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:26989,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,01
|Açılış
|: 989,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MERKO
|5,39
|74.388.605
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.040.408
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.338.556
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.774.930
|% 9,96
|
|SUWEN
|30,78
|45.365.786
|% 9,93
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.316.659
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.765.567
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.486.106
|% -9,98
|
|ASELS
|33,68
|8.250.465.367
|% 2,06
|
|THYAO
|74,80
|5.242.267.645
|% 0,67
|
|YKBNK
|7,08
|4.059.976.626
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,63
|3.590.017.594
|% 0,96
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.297.791
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.059.976.626
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.297.791
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,63
|3.590.017.594
|% 0,96
|
|ASELS
|33,68
|8.250.465.367
|% 2,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2608
|18,2645
|% 0,19
|
|Euro
|18,2693
|18,2789
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,9343
|21,0392
|% -0,25
|
|Frank
|19,0077
|19,1222
|% 0,70
|
|Riyal
|4,8442
|4,8685
|% 0,17
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,27
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.699
|6.760
|-32,00
|
|Yarım
|3.264
|3.304
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-1,68
|
Seans Raporu
16:24
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