***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:54
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073847
BIST
12:184.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 22,98
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
12:1818,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
12:1818,3879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
12:18982,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,54
|Açılış
|: 982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,51
BIST En Aktif Hisseler12:17
|TSPOR
|4,95
|273.504.481
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.188.564
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|24.663.017
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.742.670
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|19.428.757
|% 10,00
|
|PENTA
|63,80
|61.575.971
|% -9,95
|
|GESAN
|142,30
|528.240.817
|% -9,94
|
|CONSE
|7,38
|213.523.377
|% -9,89
|
|ALKA
|39,62
|217.221.849
|% -9,72
|
|SKTAS
|3,45
|44.133.302
|% -9,69
|
|THYAO
|101,60
|2.715.452.817
|% 2,11
|
|SASA
|106,40
|1.401.066.986
|% 6,40
|
|YKBNK
|9,60
|1.301.955.210
|% 2,45
|
|SISE
|33,14
|1.278.329.518
|% 2,09
|
|AKBNK
|15,77
|1.259.659.036
|% 2,01
|
|TSKB
|3,13
|712.723.460
|% 7,93
|
|SKBNK
|2,14
|477.837.511
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,67
|1.045.585.539
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.301.955.210
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,95
|1.082.065.982
|% 3,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6076
|18,6107
|% 0,15
|
|Euro
|18,3679
|18,3789
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,0042
|21,1096
|% 0,42
|
|Frank
|18,4831
|18,5944
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,05
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|-7,26
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.632
|6.716
|-53,00
|
|Yarım
|3.232
|3.281
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,94
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,35
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|-1,13
|