***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:43
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101107
BIST
14:084.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,21
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:0818,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:0820,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:081.138,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,31
|Açılış
|: 1.138,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KRDMA
|17,38
|357.001.862
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.083.210
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.456.678
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|22.341.079
|% 9,95
|
|ALFAS
|234,00
|148.225.098
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|RHEAG
|3,25
|1.374.294
|% -8,96
|
|GOZDE
|19,18
|352.190.383
|% -8,93
|
|POLTK
|1.592,00
|63.658.802
|% -8,38
|
|THYAO
|127,80
|7.916.958.229
|% 2,00
|
|KRDMD
|17,79
|5.327.272.782
|% 3,49
|
|ASELS
|53,00
|3.704.320.907
|% 0,38
|
|EREGL
|37,20
|3.369.024.286
|% 0,98
|
|KOZAL
|514,70
|2.953.417.039
|% -0,79
|
|KRDMD
|17,79
|5.327.272.782
|% 3,49
|
|EKGYO
|7,98
|2.453.024.714
|% -1,24
|
|YKBNK
|8,53
|2.039.037.662
|% -0,70
|
|AKBNK
|15,71
|2.034.091.039
|% -2,42
|
|PETKM
|16,32
|2.111.535.069
|% -2,10
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7812
|18,7829
|% 0,04
|
|Euro
|20,2224
|20,2331
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,8008
|22,9152
|% 0,29
|
|Frank
|20,0708
|20,1917
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,05
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,50
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,06
|
|Cumhuriyet
|7.641
|7.756
|3,00
|
|Tam
|7.687
|7.732
|-1,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|0,93
|