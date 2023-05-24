***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2023 14:33
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153337
BIST
15:574.420
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -50,50
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.417
15:5719,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0364
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
15:5721,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0926
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
15:571.266,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.266,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler15:55
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|246.333.418
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.316.786
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.767.367
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|165.994.499
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,08
|219.826.136
|% -6,81
|
|SDTTR
|111,90
|407.817.187
|% -5,89
|
|SASA
|50,20
|3.114.331.416
|% 0,40
|
|THYAO
|132,30
|1.891.758.494
|% -1,56
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EUPWR
|78,25
|1.435.492.337
|% 0,26
|
|KCHOL
|72,95
|1.210.245.156
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,25
|1.631.047.364
|% -1,16
|
|EKGYO
|6,23
|825.533.142
|% -0,80
|
|ODAS
|5,79
|681.908.111
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,73
|698.522.876
|% -0,91
|
|AKBNK
|14,09
|970.905.283
|% -2,15
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8920
|% 0,18
|
|Euro
|21,4740
|21,5010
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|5,48
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|6,65
|
|Cumhuriyet
|9.328
|9.571
|10,00
|
|Tam
|9.366
|9.622
|-6,16
|
|Yarım
|4.635
|4.738
|-63,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.362
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|14,99
|0,02
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,97
|