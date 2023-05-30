***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2023 10:35
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154599
BIST
12:354.916
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 147,60
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:3520,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,3251
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:3522,0510
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,4778
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0510
En Düşük
21,4431
12:351.276,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 19,97
|Açılış
|: 1.278,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:33
|OYAYO
|11,77
|18.714.657
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|61.815.564
|% 9,99
|
|KONKA
|33,04
|24.306.143
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.053.793
|% 9,69
|
|ANGEN
|12,60
|56.803.951
|% 9,66
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|MARKA
|15,95
|114.458.451
|% -7,00
|
|VANGD
|7,15
|4.201.235
|% -5,05
|
|KLRHO
|31,96
|187.528.713
|% -4,65
|
|SAMAT
|16,66
|336.530.671
|% -2,63
|
|THYAO
|146,90
|4.387.761.760
|% 0,62
|
|ISCTR
|11,50
|3.544.410.283
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.019.493.666
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,32
|2.745.979.950
|% 9,60
|
|YKBNK
|10,23
|2.324.987.899
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.544.410.283
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.324.987.899
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|548.760.785
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,44
|1.347.204.036
|% 2,48
|
|AKBNK
|16,32
|2.745.979.950
|% 9,60
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4051
|20,4266
|% 1,66
|
|Euro
|21,9717
|22,0826
|% 2,36
|
|Sterlin
|25,1672
|25,2934
|% 1,56
|
|Frank
|22,4361
|22,5712
|% 1,26
|
|Riyal
|5,4143
|5,4414
|% 1,22
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,11
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|23,11
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.872
|9.116
|-38,02
|
|Yarım
|4.369
|4.533
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.260
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-1,55
|