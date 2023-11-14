***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 13:50
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217781
BIST
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16:517.681
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 113,09
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5128,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5130,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3537
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9751
En Düşük
30,5634
16:511.798,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.798,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:51
|PENTA
|22,22
|143.185.442
|% 10,00
|
|BANVT
|143,00
|203.964.398
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|ENSRI
|32,82
|50.140.780
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.131.391
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|7.005.720.509
|% 2,11
|
|TUPRS
|151,50
|3.308.574.119
|% 3,06
|
|ISCTR
|19,96
|2.736.331.773
|% 0,81
|
|MIATK
|815,00
|2.734.066.632
|% 9,99
|
|REEDR
|25,42
|2.601.731.144
|% -6,89
|
|EKGYO
|7,41
|2.552.449.407
|% 5,71
|
|IHLAS
|1,47
|364.642.495
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|710.247.518
|% 2,01
|
|ISCTR
|19,96
|2.736.331.773
|% 0,81
|
|IHGZT
|1,38
|184.168.025
|% -4,83
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6010
|28,6400
|% 0,17
|
|Euro
|30,9596
|30,9751
|% 1,16
|
|Sterlin
|35,3956
|35,5731
|% 1,13
|
|Frank
|31,8644
|32,0564
|% 0,89
|
|Riyal
|7,6099
|7,6481
|% 0,12
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:51
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