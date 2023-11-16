***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 10:12
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218366
BIST
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11:327.763
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 96,93
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.767
11:3228,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
11:3231,2083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2398
En Düşük
31,0707
11:321.814,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.814,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.815,24
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler11:32
|ISBTR
|767.505,00
|3.070.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|110,40
|642.086
|% 9,96
|
|ORGE
|60,70
|149.793.912
|% 9,96
|
|KSTUR
|2.307,00
|2.553.849
|% 9,96
|
|MARBL
|21,32
|45.393.243
|% 9,95
|
|CASA
|119,20
|5.952.967
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,60
|3.346.466
|% -9,95
|
|OTTO
|348,50
|6.815.266
|% -9,95
|
|AVHOL
|60,60
|115.589.486
|% -9,69
|
|SNPAM
|120,00
|11.370.960
|% -8,88
|
|THYAO
|237,60
|2.040.969.060
|% 0,85
|
|REEDR
|27,76
|1.788.996.566
|% 0,29
|
|MIATK
|721,50
|1.490.038.553
|% -7,50
|
|SAHOL
|59,05
|1.232.343.712
|% 2,16
|
|TUPRS
|153,50
|1.116.687.893
|% 1,19
|
|EKGYO
|7,62
|818.763.610
|% 1,74
|
|REEDR
|27,76
|1.788.996.566
|% 0,29
|
|ISCTR
|20,56
|1.068.930.346
|% 2,19
|
|ZOREN
|5,07
|252.569.405
|% 0,80
|
|YKBNK
|16,84
|719.273.936
|% 2,12
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6865
|28,6911
|% 0,04
|
|Euro
|31,1860
|31,2083
|% 0,27
|
|Sterlin
|35,4224
|35,6000
|% -0,15
|
|Frank
|32,1574
|32,3512
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6266
|7,6649
|% 0,05
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|900,41
|902,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,55
|1.044,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,34
|80,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,12
|1.966,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:32
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