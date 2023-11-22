***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2023 16:50
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219369
BIST
'
17:497.988
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -58,52
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:4928,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0631
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8406
En Düşük
28,7116
17:4931,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1167
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3126
17:491.855,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.855,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BAGFS
|35,42
|245.432.530
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|693.123.200
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.550.687
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.650.872
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.120.714
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,48
|284.044.495
|% -9,07
|
|THYAO
|262,00
|8.230.560.579
|% -2,42
|
|TUPRS
|156,40
|5.750.547.952
|% 1,23
|
|ASELS
|46,50
|3.741.877.554
|% 0,09
|
|MIATK
|44,18
|2.435.692.339
|% -6,79
|
|AKBNK
|30,86
|2.428.194.736
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,60
|1.531.422.520
|% -0,26
|
|SKBNK
|7,29
|1.268.123.628
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,19
|2.159.063.955
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,06
|596.046.449
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,24
|2.107.436.922
|% -0,28
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8306
|28,8415
|% 0,22
|
|Euro
|31,3155
|31,3268
|% -0,38
|
|Sterlin
|35,9112
|36,0913
|% -0,16
|
|Frank
|32,4461
|32,6416
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|925,41
|927,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,73
|1.054,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,73
|78,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,63
|2.001,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
-
17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
-
17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem