***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2023 17:13
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219655
BIST
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17:217.994
En Düşük
|Değişim
|: 0,09%
|| 7,42
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2128,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2131,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0733
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:211.848,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.848,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:21
|VERTU
|48,62
|119.318.782
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|127.051.660
|% 9,98
|
|PKENT
|284,00
|94.476.137
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|543.592.182
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|29.054.491
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|37.538.608
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|123.042.835
|% -6,54
|
|THYAO
|262,00
|14.556.369.330
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|AKBNK
|32,14
|4.300.921.882
|% 4,08
|
|TUPRS
|153,40
|3.661.295.509
|% -1,41
|
|YKBNK
|17,81
|4.837.683.102
|% 3,73
|
|ISCTR
|21,68
|5.314.985.699
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,36
|1.392.699.187
|% -2,65
|
|ZOREN
|5,02
|713.570.866
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.814.929
|% 0,74
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8445
|28,8515
|% 0,00
|
|Euro
|31,4903
|31,5052
|% 0,23
|
|Sterlin
|36,0447
|36,2254
|% 0,29
|
|Frank
|32,4833
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6688
|7,7072
|% -0,01
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,66
|23,69
|% 0,66
|
|Platin
|918,64
|920,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.057,02
|1.060,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,08
|1.993,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36LKMNH
Yüzde 4.79 oranında artışla 53.60 lira fiyatla işlem gören hissede 691, 612 adet işlem
-
17:35CMBTN
Yüzde 9.03 oranında artışla 2, 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 955 adet işlem
-
17:34GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 623 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 36 artarak (% 0.32 ) 8, 528
-
17:33XU100
Endeks 8, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 88, 178.00 milyon TL de