***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2024 10:20
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249994
BIST
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14:119.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 29,39
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1130,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1035
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8288
En Düşük
30,2546
14:1133,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0117
|Açılış
|: 33,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:111.989,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.989,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:11
|AKSUE
|14,15
|28.045.646
|% 106,87
|
|TKNSA
|44,00
|691.316.955
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.521.327
|% 9,97
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,34
|158.014.643
|% -7,05
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|KLGYO
|5,16
|310.063.764
|% -6,01
|
|EREGL
|49,26
|8.740.721.475
|% 4,63
|
|SASA
|45,30
|5.819.333.085
|% 2,58
|
|THYAO
|283,50
|4.485.641.642
|% -0,18
|
|ASELS
|58,85
|3.543.118.215
|% 5,37
|
|KRDMD
|29,74
|3.476.115.604
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,70
|2.014.806.356
|% 2,59
|
|EREGL
|49,26
|8.740.721.475
|% 4,63
|
|ZOREN
|5,34
|830.243.422
|% 0,95
|
|SASA
|45,30
|5.819.333.085
|% 2,58
|
|ISCTR
|27,90
|3.345.764.635
|% 0,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8165
|30,8288
|% 0,34
|
|Euro
|33,2090
|33,2297
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,6905
|38,8846
|% 0,27
|
|Frank
|34,8317
|35,0416
|% 0,16
|
|Riyal
|8,1930
|8,2341
|% 0,25
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|891,39
|893,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,72
|946,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,06
|82,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.006,96
|2.007,16
|% 0,66
|