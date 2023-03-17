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***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

17.03.2023 20:45
***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.03.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
Erhan ÖZCAN 12697947
Erkan ÖZCAN 12697157
Erkan TÜRKOĞLU 22471183
Gürkan KUBİLAY 12902835
Hakan BALCI 20375188
Halil İbrahim BODUR 43793145
İsmail ERDEM 36161647
Mustafa KARAKUŞ 29279503
Osman TELLİ 40077337
Şenay ÖZCAN 12805543
Şevket KESTANE 40391316
Vedat İŞÇİ 14159570
Karar 2023/17 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126055


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Tam 8.126 8.222 236,00  
Yarım 3.984 4.023 115,00  
Çeyrek 1.992 2.012 58,00  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 0,85  
Gümüş Gr. 13,77 13,79 0,52  
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