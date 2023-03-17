***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
17.03.2023 20:45
***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 20.03.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad Soyad MKK Sicil No
Erhan ÖZCAN 12697947
Erkan ÖZCAN 12697157
Erkan TÜRKOĞLU 22471183
Gürkan KUBİLAY 12902835
Hakan BALCI 20375188
Halil İbrahim BODUR 43793145
İsmail ERDEM 36161647
Mustafa KARAKUŞ 29279503
Osman TELLİ 40077337
Şenay ÖZCAN 12805543
Şevket KESTANE 40391316
Vedat İŞÇİ 14159570
Karar 2023/17 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126055
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1806
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3228
En Düşük
20,0839
18:051.211,96
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 39,14
|Açılış
|: 1.212,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.214,77
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0057
|19,0112
|% 0,12
|
|Euro
|20,3078
|20,3191
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,1082
|23,2241
|% 0,72
|
|Frank
|20,4573
|20,5805
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0443
|5,0696
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|63,76
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|38,17
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.126
|8.222
|236,00
|
|Yarım
|3.984
|4.023
|115,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.012
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,79
|0,52
|
|B. Petrol
|72,86
|72,86
|-1,84
|