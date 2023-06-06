***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [AVHOL]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAvrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında, gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil NoAHMET MUŞTU 28119831AYNUR ÖZAY 30799570BURAK GÜÇLÜ 45645827CEMAL ÇETİNKAYA 35382039EMRE DEMİREL 23530365EMRE KIZILIRMAK 46611672ENGİN YALÇINKAYA 46571690GÖKHAN VESKE 35084013HASAN MEHMETOĞLU 30068400MAZLUM SAVAŞ 45052493MEHMET SİRAÇ YILDIRIM 42454836MEHMET YILMAZ 46534082MURAT AĞCABAĞ 27529912MUTLU KOÇAK 34498960NURDANE GÜLER 38508233ONUR YILMAZ 44040925OSMAN ÖZSOY 27775642OSMAN TÜRE 34320003SAİM ÖZAY 27037580SELÇUK DEMİR 33001600VEDAT YILMAZ 12633523Karar 2023/30 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156256BIST