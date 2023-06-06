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***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

06.06.2023 00:07
***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı


***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında, gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. 
Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil No
AHMET MUŞTU  28119831
AYNUR ÖZAY  30799570
BURAK GÜÇLÜ 45645827
CEMAL ÇETİNKAYA  35382039 
EMRE DEMİREL 23530365
EMRE KIZILIRMAK 46611672
ENGİN YALÇINKAYA  46571690 
GÖKHAN VESKE  35084013
HASAN MEHMETOĞLU  30068400
MAZLUM SAVAŞ  45052493 
MEHMET SİRAÇ YILDIRIM 42454836
MEHMET YILMAZ  46534082
MURAT AĞCABAĞ 27529912
MUTLU KOÇAK  34498960 
NURDANE GÜLER 38508233
ONUR YILMAZ  44040925
OSMAN ÖZSOY 27775642
OSMAN TÜRE  34320003
SAİM ÖZAY  27037580
SELÇUK DEMİR  33001600 
VEDAT YILMAZ  12633523 
Karar 2023/30 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156256


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BFREN 4.227,50 78.002.540 % 10,00  
AVHOL 42,90 78.414.355 % 10,00  
POLHO 11,01 103.318.990 % 9,99  
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Tam 8.968 9.201 57,72  
Yarım 4.413 4.525 -41,00  
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