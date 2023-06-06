***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
06.06.2023 00:07
***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında, gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı Ad-Soyad MKK Sicil No
AHMET MUŞTU 28119831
AYNUR ÖZAY 30799570
BURAK GÜÇLÜ 45645827
CEMAL ÇETİNKAYA 35382039
EMRE DEMİREL 23530365
EMRE KIZILIRMAK 46611672
ENGİN YALÇINKAYA 46571690
GÖKHAN VESKE 35084013
HASAN MEHMETOĞLU 30068400
MAZLUM SAVAŞ 45052493
MEHMET SİRAÇ YILDIRIM 42454836
MEHMET YILMAZ 46534082
MURAT AĞCABAĞ 27529912
MUTLU KOÇAK 34498960
NURDANE GÜLER 38508233
ONUR YILMAZ 44040925
OSMAN ÖZSOY 27775642
OSMAN TÜRE 34320003
SAİM ÖZAY 27037580
SELÇUK DEMİR 33001600
VEDAT YILMAZ 12633523
Karar 2023/30 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156256
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 5,04%
|| 257,69
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2793
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,5362
En Düşük
21,2191
18:0522,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0742
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
23,1280
En Düşük
22,8153
18:051.344,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.341,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.344,47
En Düşük
1.340,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2349
|21,5362
|% 1,31
|
|Euro
|22,9105
|22,9748
|% 0,32
|
|Sterlin
|26,4087
|26,5412
|% 0,23
|
|Frank
|23,4372
|23,5784
|% 0,32
|
|Riyal
|5,6646
|5,6930
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.340
|1.340
|27,24
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.413
|4.525
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.270
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,10
|16,12
|0,18
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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