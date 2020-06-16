***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 16.06.2020 tarihinde yaptığı toplantı neticesindeTüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında, 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle ara verdiğimiz üretim faaliyetine, Marinasyon Bölümünün 22.06.2020 tarihi itibariyle yarı kapasite ile başlamasına karar verilmiştir.Pay sahiplerimize saygı ile duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851373BIST