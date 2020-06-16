***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 14:51
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 16.06.2020 tarihinde yaptığı toplantı neticesinde
Tüm Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında, 01 Nisan 2020 tarihi itibariyle ara verdiğimiz üretim faaliyetine, Marinasyon Bölümünün 22.06.2020 tarihi itibariyle yarı kapasite ile başlamasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerimize saygı ile duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851373
BIST
17:47111.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.921,12
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:476,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8508
En Düşük
6,7909
17:477,6960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0327
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:47379,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 379,09
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,21
|14.539.957
|% 10,00
|
|AGYO
|2,01
|45.656.870
|% 9,84
|
|YGYO
|1,02
|15.875.008
|% 9,68
|
|AKENR
|1,39
|169.222.392
|% 9,45
|
|KENT
|514,00
|5.484.637
|% 8,94
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,26
|258.798.210
|% -5,78
|
|DAGHL
|10,24
|5.878.833
|% -5,19
|
|ASELS
|32,62
|1.164.656.128
|% 2,00
|
|GARAN
|8,25
|1.132.684.013
|% 2,36
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|ISFIN
|4,02
|765.178.941
|% 2,29
|
|TCELL
|14,99
|754.476.442
|% 3,81
|
|ODAS
|2,22
|867.222.112
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,95
|641.332.275
|% 2,09
|
|KARSN
|2,32
|561.670.517
|% 4,04
|
|IEYHO
|0,90
|195.615.992
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|690.934.518
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5992
|8,6423
|% 0,30
|
|Frank
|7,1674
|7,2106
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|