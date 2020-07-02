***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2020 11:47
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2020 /06.01.2020 /03.03.2020 /06.03.2020/04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn. Yatırımcılarımızın dikkatine,
Bağlı Ortaklığımız bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir,
Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden ruhsatımız ile alakalı çalışmalarımız devam etmektedir. Gerek izin işlemleri gerek raporlama işlemleri ile ilgili gelişmeler siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.
Muğla ili Köyceğiz ilçesindeki maden ruhsatımızda stokta bulunan Krom cevherinden satış başlamıştır.
Yapılacak olan gelişmelerden siz değerli yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.
Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854008
BIST
12:14116.767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.452,11
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.807
En Düşük
115.746
12:146,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:147,7471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:14390,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,89
|Açılış
|: 390,84
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,88
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|78.325.013
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.972.557
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.800.582
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.094.611
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.626.181
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|AKMGY
|38,30
|8.708.418
|% -4,06
|
|ULAS
|5,20
|2.384.840
|% -4,06
|
|GARAN
|8,38
|627.978.016
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|448.983.473
|% 0,62
|
|AFYON
|3,91
|317.003.933
|% 6,83
|
|THYAO
|12,33
|316.359.663
|% 0,24
|
|SISE
|5,80
|309.016.358
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,25
|448.983.473
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|271.966.829
|% 1,98
|
|CEMAS
|1,65
|199.668.286
|% 8,55
|
|ALBRK
|1,77
|213.169.100
|% 3,51
|
|IEYHO
|0,98
|109.351.479
|% 5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5589
|8,6018
|% 0,49
|
|Frank
|7,2408
|7,2844
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,82
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|2,30
|
|Tam
|2.604
|2.616
|2,30
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|1,10
|
|Çeyrek
|632
|641
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,24
|