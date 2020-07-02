***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020 /06.01.2020 /03.03.2020 /06.03.2020/04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn. Yatırımcılarımızın dikkatine,Bağlı Ortaklığımız bünyesinde bulunan maden ruhsatları ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir,Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan maden ruhsatımız ile alakalı çalışmalarımız devam etmektedir. Gerek izin işlemleri gerek raporlama işlemleri ile ilgili gelişmeler siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır.Muğla ili Köyceğiz ilçesindeki maden ruhsatımızda stokta bulunan Krom cevherinden satış başlamıştır.Yapılacak olan gelişmelerden siz değerli yatırımcılarımıza bilgi verilecektir.Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde öngörülen yükümlülük çerçevesinde, 60 günlük dönemler itibariyle herhangi bir gelişme olup olmadığı konusunda ortakları bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854008BIST