***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.03.2020 18:22
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
2020-02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporunun ilişikte takdim edilmiştir.
Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların Tarafımızdan incelendiği,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını, beyan ederiz
Saygılarımızla,
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825770
BIST