***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.06.2020 18:16
***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/06/2020
Karar Sayısı
2020/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir.
Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların Tarafımızdan incelendiği,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848852
BIST
18:05109.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.014,07
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
18:056,7479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 6,7980
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|Önceki Kapanış
|: 6,7800
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6,7687
En Düşük
6,6727
18:057,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
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|Açılış
|: 7,5900
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|Önceki Kapanış
|: 7,5600
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En Düşük
7,4561
18:05368,37
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|: -1,01%
|| -3,76
|Açılış
|: 368,37
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|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,32
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|21.040.589
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.936.870
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.202.211
|% 10,00
|
|DENCM
|8,36
|25.983.085
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
|
|RTALB
|18,92
|41.821.524
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.792.082
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.644
|% -9,80
|
|GLBMD
|4,74
|5.694.427
|% -9,02
|
|GUBRF
|24,24
|244.154.759
|% -7,06
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|ASELS
|31,76
|1.013.058.164
|% -2,64
|
|THYAO
|12,53
|682.797.476
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|AEFES
|19,70
|566.539.232
|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|681.209.336
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|425.113.598
|% 4,52
|
|GARAN
|8,22
|1.631.908.493
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|327.070.301
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|176.898.884
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4685
|8,5110
|% 1,04
|
|Frank
|6,9801
|7,0221
|% 0,71
|
|Riyal
|1,7895
|1,7984
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-27,64
|
|Altın Gr.
|368
|368
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|2.392
|2.424
|-32,10
|
|Tam
|2.462
|2.494
|-25,30
|
|Yarım
|1.202
|1.217
|-16,20
|
|Çeyrek
|601
|609
|-8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,31
|39,31
|-0,26
|