***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/06/2020Karar Sayısı2020/08Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinin" (II-14.1) Hükümlerine göre denetlenen 01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetimden Geçmemiş Konsolide Mali Tabloları ve Dipnotları İle Faaliyet Raporu ilişikte takdim edilmiştir.Bu çerçevede ekte yer alan finansal raporların Tarafımızdan incelendiği,Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Şirketimizde görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC. A.Ş.Yönetim Kuruluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848852BIST