***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 11:46
***AVOD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVOD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911721
BIST
13:021.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -19,05
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
13:027,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
13:028,5447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
13:02407,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 407,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:00
|SAYAS
|19,27
|53.215.894
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|GLBMD
|7,92
|13.983.299
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|84.379.401
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
|
|SODSN
|41,80
|435.284
|% -9,99
|
|SASA
|36,32
|1.316.992.772
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,60
|1.012.547.601
|% -1,37
|
|GUBRF
|83,00
|943.799.242
|% 5,93
|
|SISE
|7,37
|820.896.407
|% -1,21
|
|GARAN
|9,21
|733.863.508
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,99
|261.066.467
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,37
|600.731.393
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|254.905.537
|% -2,70
|
|TSKB
|1,77
|262.014.192
|% -0,56
|
|PETKM
|5,21
|655.193.619
|% 1,76
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0269
|7,0306
|% 0,14
|
|Euro
|8,5410
|8,5466
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,8727
|9,9223
|% 0,36
|
|Frank
|7,7798
|7,8266
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8685
|1,8779
|% 0,15
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,56
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.702
|2.769
|6,02
|
|Yarım
|1.306
|1.339
|2,91
|
|Çeyrek
|655
|670
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,09
|
|B. Petrol
|64,86
|64,86
|0,50
|