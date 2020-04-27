***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.04.2020 10:24
***AVTUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840230
BIST
11:39100.701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.942,14
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.744
En Düşük
100.086
11:396,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
11:397,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0398
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
11:39386,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 386,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|16,83
|7.646.929
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.214.277
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|18.761.376
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.361.640
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,15
|26.884
|% -7,73
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|YONGA
|10,02
|6.092
|% -4,57
|
|EUYO
|1,39
|7.438.450
|% -4,14
|
|COSMO
|2,44
|4.880
|% -3,94
|
|GARAN
|8,29
|368.993.865
|% 2,09
|
|THYAO
|10,60
|324.058.335
|% 3,21
|
|ECILC
|4,99
|291.731.543
|% 3,53
|
|ASELS
|27,26
|270.670.152
|% 2,17
|
|GUSGR
|3,35
|219.052.082
|% 8,06
|
|GUSGR
|3,35
|219.052.082
|% 8,06
|
|ECILC
|4,99
|291.731.543
|% 3,53
|
|ODAS
|1,66
|94.544.197
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,08
|100.361.215
|% 3,48
|
|GARAN
|8,29
|368.993.865
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6530
|8,6964
|% 0,93
|
|Frank
|7,1568
|7,1999
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,27
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.536
|-1,70
|
|Tam
|2.543
|2.601
|-1,80
|
|Yarım
|1.239
|1.270
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,87
|23,87
|-0,94
|